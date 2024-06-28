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Евдокия Тимофеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Тимофеева
Тип записи
о браке
Номер записи
814-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девка
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.02.1856
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Павел Степанов, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Тимофеева, крестьянская девка (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Ларионов, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Борисов, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Борисов, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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