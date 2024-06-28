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Илья Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Илья Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
808-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1863
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 234
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Василий Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Ильина, крестьянская дочь (д. Исавицы, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федор Егоров, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Матвей Арефьев, крестьянин (д. Исавицы, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Васильев, крестьянин (д. Исавицы, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Илья Дмитриев, крестьянин (д. Кукарино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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