(Лапаев) Григорий Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- (Лапаев) Григорий Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 797-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.11.1864
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- временно обязанный крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 06.11.1864
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 230
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - (Лапаев) Григорий Васильев, временно обязанный крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Андреева, временно обязанная крестьянская дочь (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Флор Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лапаев Григорий Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тимофей Кириллов, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тимофей Тимофеев, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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