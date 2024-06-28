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Чураков Семен Федоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Семен Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
792-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.10.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.10.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Василий Матвеев, крестьянский сын (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Дмитриева, крестьянская дочь (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чураков Семен Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Леонов Василий Николаев, крестьянин (с. Борис Городок, Удельное ведомство, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тюрин Иван Иванов, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Королев Василий Владимиров, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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