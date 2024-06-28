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Иван Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
790-б
Роль персоны
Жених
Дата события
19.02.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
19.02.1864
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Иван Антонов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Иванова, крестьянская дочь (д. Ченцова, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Юдин Андрей Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пугачев Иван Федоров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Ефимов, крестьянин (д. Ченцова, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Ченцова, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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