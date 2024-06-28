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Григорий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
784-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Петр Дмитриев, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагия Егорова, крестьянская дочь (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Григорьев, крестьянин (д. Исавицы, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Григорьев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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