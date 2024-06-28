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Пылаев Иван ??

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пылаев Иван ??
Тип записи
о браке
Номер записи
768-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.02.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
13.02.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Хлебников Георгий Иванов, купеческий 2-й гильдии сын (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбинская Евдокия Григорьева, можайская купеческая дочь (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Алексей Иванов, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Малахов Гавриил Егоров, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбинский Никифор Григорьев, можайский купец (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пылаев Иван ??, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
Примечание / Дополнительно
по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
Комментарий наборщика
отчество поручителя2 по невесте неразборчиво
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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