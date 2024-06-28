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Павел Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Павел Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
765-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Сидякин Иоанн Алексеев, безсрочно отпускной Лейб гвардии Гренадерского полка рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Анна Васильева, солдатская дочь (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Павел Петров, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сидякин Евтихий Алексеев, отставной рядовой солдат
Свидетель невесты №1 - Иван Егоров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Осип Никитин, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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