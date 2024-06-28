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Гавриил Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гавриил Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
753-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.10.1872
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.10.1872
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 261
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Гавриил Егоров, крестьянин (с. Архангельское, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Феодорова, крестьянская дочь (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Михаилов, крестьянин (с. Архангельское, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Гавриилов, крестьянин (с. Архангельское, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Феодор Даниилов, временно отпускной унтер офицер (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Рыбаков, жандарм унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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