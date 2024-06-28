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Симеон Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Симеон Стефанов
Тип записи
о браке
Номер записи
750-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.04.1872
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
14.04.1872
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 260
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Иоанн Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Андреева, крестьянская дочь (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Симеон Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иоаким Михаилов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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