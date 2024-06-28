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Платонов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Платонов Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
720-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1874
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Платонов Василий Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Иванова, питомка Московского Воспитательного Дома № 8441-1854 г. / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Козма Платонов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бабуркин Василий Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Красный Стан, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Стефанов, крестьянин (д. Красный Стан, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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