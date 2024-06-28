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Самбуров Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Самбуров Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
717-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.09.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
29.09.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 476
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Юдин Александр Михаилов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лапкина Феодосия Максимова, крестьянская дочь (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Матвей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шанкин Аким Михаилов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Самбуров Иван Андреев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Щербатов Иван Семенов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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