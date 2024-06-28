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Замолотчиков Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Петр Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
704-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.01.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
безсрочно отпускной 1 батареи Его Императорвского Высочества Генерал Фельдцейхмейстера 10 Артиллерийской бригады Бомбардир Лабораторист
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
16.01.1874
Возраст (лет)
35
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 472
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Замолотчиков Петр Алексеев, безсрочно отпускной 1 батареи Его Императорвского Высочества Генерал Фельдцейхмейстера 10 Артиллерийской бригады Бомбардир Лабораторист (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дария Михеева, крестьянская вдова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Козма Алексеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Матвей Иосифов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Дмитриев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Андреев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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