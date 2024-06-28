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Майоркин Петр Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркин Петр Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
679-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.04.1876
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.04.1876
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1148, лист: 295
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Зимихин Михаил Федоров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталия Иванова, крестьянская дочь (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Майоркин Петр Петров, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Максимов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Федоров, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Гуриев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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