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Акилина Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Акилина Петрова
Тип записи
о браке
Номер записи
674-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1877
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 284
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Козма Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акилина Петрова, крестьянская дочь девица (д. Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Савельев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Ефимов, крестьянин (д. Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - ?? Михаил Степанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия поручителя2 по невесте неразборчиво «Косми….»
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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