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Егоров Василий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егоров Василий Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
672-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.11.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отставной рядовой 2го Гренадерского Ростовского Принца Фридриха Нидерландского полка
Дата брака
06.11.1877
Возраст (лет)
56
Номер брака по счёту
3
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 283
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Егоров Василий Егоров, отставной рядовой 2го Гренадерского Ростовского Принца Фридриха Нидерландского полка / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Наталия Феодорова, крестьянская вдова (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Иван Федоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степан Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Козма Иванов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Абрамов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
имя жениха в оригинале «Василий Егоров сын Егоров»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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