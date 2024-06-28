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Егор Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егор Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
671-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1877
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 283
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Михаил Петров, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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