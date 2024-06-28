Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Иванов

Илья Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Илья Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
663-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1878
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 296
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Герасим Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфимия Филиппова, крестьянская дочь девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Илья Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Антипов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Филиппов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close