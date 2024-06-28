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Иван Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
647-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1879
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
21.01.1879
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1157, лист: 310
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иван Сергеев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анисия Стефанова, крестьянская дочь девица (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Терентий Григорьев, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Егоров, крестьянин (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Семен Адрианов, крестьянин (д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Родион Данилов, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Данилов, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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