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Сныткин Роман Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сныткин Роман Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.06.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата брака
08.06.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 66
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Гуреев Лаврентий Сергиев, крестьянин помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сорокина Надежда Андреева, дворовая девица помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сныткин Роман Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель жениха №2 - Ложев Борис Алексеев, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель невесты №1 - Гладнев Константин Николаев, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель невесты №2 - Старых Егор Яковлев, крестьянин помещика Дмитриева
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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