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Горелова Домна Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Горелова Домна Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.05.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещика Савельева
Дата брака
31.05.1842
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 65
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Новиков Федор Петров, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горелова Домна Михайлова, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Никифор Мокиев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Робин Яков Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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