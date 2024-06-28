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Частухина Марья Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухина Марья Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.02.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещицы Хорбжинской
Дата брака
20.02.1842
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 64
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Антонов Семен Петров, крестьянин помещицы Хорбжинской / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Частухина Марья Яковлева, крестьянская девица помещицы Хорбжинской / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Парамонов Дрон Родионов, крестьянин помещицы Хорбжинской
Свидетель жениха №2 - Частухин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Хорбжинской
Свидетель невесты №1 - Частухин Александр Артемов, крестьянин помещицы Хорбжинской
Свидетель невесты №2 - Частухин Гавриил Евграфов, крестьянин помещицы Хорбжинской
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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