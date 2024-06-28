Леонова Александра Минаева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Леонова Александра Минаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 65-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.11.1842
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовая вдова помещика Савельева
- Дата крещения
- 01.11.1842
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 51
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Леонов Михаил
Мать - Леонова Александра Минаева, дворовая вдова помещика Савельева
Воспр. - Кузнецов Никита Семенов, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Новикова Дария Михеева, крестьянская жена
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
- Примечание / Дополнительно
- Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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