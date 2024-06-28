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Дудоров Ардамон Антиохиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Ардамон Антиохиев
Тип записи
о смерти
Номер записи
91-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
15.08.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 148
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Дудоров Василий Ардамонов
Отец умерш. - Дудоров Ардамон Антиохиев, крестьянин помещика Халютина
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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