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Бруданин Дмитрий Лаврентиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бруданин Дмитрий Лаврентиев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
66-б
Роль персоны
Жених
Дата события
14.04.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Василия Пареного
Дата брака
14.04.1846
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 391
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Бруданин Дмитрий Лаврентиев, крестьянин помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Швырева Устиния Григорьева, крестьянская девица Задонского помещика Алексея Дмитриева Бунина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Клевцов Арест Никитин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Щигорев Иван Кузмин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Бруданин Никанор Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Щигорев Кузма Прокопиев, крестьянин помещика Василия Пареного
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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