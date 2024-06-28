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Гладнев Константин Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гладнев Константин Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
64-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата брака
03.02.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 390
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Кудинов Дмитрий Иванов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бруданина Ксения Назарова, дворовая вдова помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Алексей Гавриилов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Кудинов Максим Гавриилов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Гладнев Константин Николаев, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель невесты №2 - Сныткин Илья Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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