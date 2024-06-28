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Конобкин Димитрий Гуриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Конобкин Димитрий Гуриев
Тип записи
о браке
Номер записи
63-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Михайлова
Дата брака
24.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 306
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Фролов Андрей Алексеев, крестьянин помещика Михайлова / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Солодова Елена Захарова, крестьянская девица помещика Михайлова / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Солнцев Трофим Максимов, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель жениха №2 - Конобкин Димитрий Гуриев, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №1 - Солодов Казма Захаров, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №2 - Солодов Петр Захаров, крестьянин помещика Михайлова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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