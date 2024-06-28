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Коширский Егор Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Коширский Егор Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
62-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Михайлова
Дата брака
24.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 306
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Фролов Карп Парфенов, крестьянин помещика Михайлова / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Солодова Ксения Димитриева, крестьянская вдова помещика Михайлова / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Бруданин Стефан Ларионов, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель жениха №2 - Коширский Егор Васильев, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №1 - Коширский Семен Егоров, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №2 - Кудинов Стефан Тимофеев, крестьянин помещика Михайлова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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