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Скачков Гавриил Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Скачков Гавриил Макаров
Тип записи
о браке
Номер записи
58-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
04.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 304
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Скачков Понтелеймон Димитриев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Скачкова Анастасия Агафонова, крестьянская жена помещицы Олениной / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Никифор Мокеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Скачков Гавриил Макаров, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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