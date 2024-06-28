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Фролов Андрей Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Фролов Андрей Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
57-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Михайлова
Дата брака
16.02.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 304
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Солодов Кондратий Никаноров, крестьянин помещика Михайлова / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иосифова Ксения Димитриева, крестьянская девица помещика Михайлова / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фролов Андрей Алексеев, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель жениха №2 - Бабаев Михаил Петров, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №1 - Сергеев Василий Иванов, крестьянин помещика Михайлова
Свидетель невесты №2 - Солодов Захар Евсеев, крестьянин помещика Михайлова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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