Бруданин Никифор Семенов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Бруданин Никифор Семенов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 44-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 22.10.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Авдотьи Пареновой
- Дата брака
- 22.10.1844
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 215
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Бруданин Никифор Семенов, крестьянин помещицы Авдотьи Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щигарева Евдокия Васильева, крестьянская девица помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федоров Орест Никитин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Федоров Панфил Никитин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Щигарев Казьма Прокопьев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Василий Гаврилов, крестьянин помещика Василия Пареного
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.