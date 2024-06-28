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Шигин Филип Саввин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Шигин Филип Саввин
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Халютиной
Дата брака
22.10.1843
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 133
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Шигин Филип Саввин, крестьянин помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Живоглотова Матрона Григорьева, крестьянская вдова помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дудоров Антиохий Трофимов, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель жениха №2 - Шигин Козьма Васильев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №1 - Живоглотов Тимофей Григорьев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №2 - Живоглотов Потап Григорьев, крестьянин помещицы Халютиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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