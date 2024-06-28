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Черкасов Карп Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Черкасов Карп Гаврилов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
29-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Никанора Ильинского
Дата брака
22.10.1843
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 133
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Черкасов Карп Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Спиридонова Мария Андреева, дворовая девица помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Курбатов Захар Платонов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель жениха №2 - Черкасов Панфил Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №1 - Спиридонов Ефрем Алексеев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №2 - Спиридонов Дмитрий Алексеев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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