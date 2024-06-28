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Тимофеева Ксения Назарова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Тимофеева Ксения Назарова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовая девица помещика Василия Пареного
Дата брака
17.01.1843
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Бруданин Василий Гаврилов, дворовый помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тимофеева Ксения Назарова, дворовая девица помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бруданин Дамиан Федоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Бруданин Петр Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Новиков Арефий Никифоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Гаврил Федоров, крестьянин помещика Василия Пареного
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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