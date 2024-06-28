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Чуканов Ермолай Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Чуканов Ермолай Никитин
Тип записи
о рождении
Номер записи
389-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Мильгунова
Дата крещения
24.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 385
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Чуканов Петр Ермолаев
Отец - Чуканов Ермолай Никитин, крестьянин помещика Мильгунова
Мать - Чуканова Акилина Мамонтова
Воспр. - Вдовин Яков Мамонтов, крестьянин помещика Мильгунова
Воспр. - Вдовина Евдокия Мамонтова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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