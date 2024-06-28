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Анохин Яков Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Анохин Яков Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
387-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата крещения
17.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 383
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Анохин Даниил Яковлев
Отец - Анохин Яков Иванов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Анохина Татиана Филипова
Воспр. - Кудинова Евдокия Матфеева, крестьянская жена
Воспр. - Соколов Петр Васильев, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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