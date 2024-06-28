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Боброва Анна Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Боброва Анна Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
382-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Дата крещения
12.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 379
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Паринов Иоанн Михайлов
Отец - Паринов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паринова Мавра Савельева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Боброва Анна Михайлова, государственная крестьянка
Воспр. - Панин Иван Ильин, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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