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Панина Матрона Ильватова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Панина Матрона Ильватова
Тип записи
о рождении
Номер записи
338-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
31.03.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 347
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Панина Мария Макарова
Отец - Панин Макар Абрамов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Панина Матрона Ильватова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Анна Иванова, государственная крестьянка
Воспр. - Паринов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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