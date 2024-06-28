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Печенкин Иван Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Печенкин Иван Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер записи
328-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
вольноотпущенный
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.03.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Печенкина Елисавета Иванова
Отец - Печенкин Иван Филиппов, вольноотпущенный (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Печенкина Анна Дмитриева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Печенкин Ксенофонт Филипов, вольноотпущенный (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Робина Ефросиния Инаторова, дворовая жена помещика Савельева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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