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Паренова Екатерина Филипова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренова Екатерина Филипова
Тип записи
о рождении
Номер записи
317-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.02.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.02.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Паренов Симеон Алексеев
Отец - Паренов Алексей Самсонов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паренова Екатерина Филипова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Панин Фрол Степанов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Мавра Савельева, государственная крестьянка
Комментарий наборщика
в тексте Флор
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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