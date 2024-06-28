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Благих Параскева Данилова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Благих Параскева Данилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
300-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
28.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 293
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Благих Параскева Данилова
Отец - Благих Даниил Михайлов, отставной солдат помещицы Сомовой
Мать - Благих Пелагия Иванова
Воспр. - Агеева Ксения Антипова, крестьянская жена
Воспр. - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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