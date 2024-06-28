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Новикова Мария Нефедова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Новикова Мария Нефедова
Тип записи
о рождении
Номер записи
281-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
01.09.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 275
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Новиков Иоанн Игнатов
Отец - Новиков Игнат Семенов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Новикова Мария Нефедова
Воспр. - Новиков Харитон Макаров, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Новикова Параскева Акимова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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