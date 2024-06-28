Ремезова Вера Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемезова Вера Авдеева

Ремезова Вера Авдеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Ремезова Вера Авдеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
261-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
25.05.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 261
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Живоглотов Иоанн Онисимов
Отец - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Евдокия Тихонова
Воспр. - Ремезова Вера Авдеева, крестьянская жена
Воспр. - Частухин Гавриил Евграфов, крестьянин помещицы Хорбаженской
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close