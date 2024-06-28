Дудоров Аристарх Игнатов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Дудоров Аристарх Игнатов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 247-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 14.02.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещика Халютина
- Дата крещения
- 18.02.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 255
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Дудорова Агафия Аристархова
Отец - Дудоров Аристарх Игнатов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Дудорова Евдокия Савельева
Воспр. - Шигин Егор Апполонов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Шигина Матрона Григорьева, крестьянская жена
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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