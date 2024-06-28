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Павлов Василий Петров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Павлов Василий Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
Архангельской церкви священник
Нас. пункт приписки
с. Рыжково, Усманский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
30.01.1845
Священнослужители
священник Павлов Василий Петров, Архангельская церковь , Рыжково, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Покровский Василий Андреев
Отец - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник
Мать - Покровская Наталия Иванова
Воспр. - Павлов Василий Петров, Архангельской церкви священник (с. Рыжково, Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Паринова Надежда Иванова, помещица Колежская Секретарша
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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