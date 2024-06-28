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Соколов Евдоким Александров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Соколов Евдоким Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
232-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Савельева
Дата крещения
02.01.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 247
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Соколов Василий Евдокимов
Отец - Соколов Евдоким Александров, дворовый помещика Савельева
Мать - Соколова Александра Семенова
Воспр. - Бруданина Елена Антонова, крестьянская жена
Воспр. - Живоглотов Симон Климонтов, дворовый помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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