Родионова Вера Аникеева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Родионова Вера Аникеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 221-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.10.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовая жена
- Дата крещения
- 22.10.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 200
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Петров Иаков Онисимов
Отец - Петров Онисим Петров, дворовый помещика Соколова
Мать - Петрова Анна Васильева
Воспр. - Родионова Вера Аникеева, дворовая жена
Воспр. - Черкасов Карп Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
- Комментарий наборщика
- фамилию Родионовой дописала сама, в МК не указана
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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