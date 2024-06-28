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Паринова Евдокия Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринова Евдокия Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
208-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
01.09.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Паринов Алексей Алексеев
Отец - Паринов Алексей Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паринова Анна Никифорова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паринова Евдокия Семенова, крестьянская девица
Воспр. - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник
Комментарий наборщика
дата рождения реальная - 29 августа 1844 (см. записи о смерти)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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