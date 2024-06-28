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Частухин Яков Аксентиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Яков Аксентиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
206-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Хорбаженской
Дата крещения
20.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Частухин Петр Яковлев
Отец - Частухин Яков Аксентиев, крестьянин помещицы Хорбаженской
Мать - Частухина Параскева Петрова
Воспр. - Рябцова Варвара Яковлева, крестьянская жена
Воспр. - Частухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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