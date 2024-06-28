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Бородин Лев Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бородин Лев Игнатов
Тип записи
о рождении
Номер записи
199-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
29.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 188
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Бородина Евдокия Львова
Отец - Бородин Лев Игнатов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Анастасия Прохорова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшин Григорий Николаев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Мавра Савельева, государственная крестьянка
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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